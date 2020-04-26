الرئيس العراقي يدعو الكتل السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، الكتل السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة "تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي".

وذكر بيان رئاسي أن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد وفدا من الجبهة التركمانية، وأكد أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وتلبي مطالبهم المشروعة في تحقيق الإصلاحات المنشودة".

وشدد صالح وفقا للبيان على "ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية"، مشيدا "بالتضحيات التي قدمها المكون التركماني في الحرب ضد الإرهاب، ودوره البناء في ترسيخ التعايش السلمي في العراق".

من جهته قال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي إن "التركمان حريصون على المساهمة الفعالة في بناء وتقدم البلاد، ومتمسكون في دعم الجهود التي تبذل لتوحيد الصفوف والمواقف من أجل تعزيز الحالة الوطنية وبما يحقق المصلحة العليا لأبناء شعبنا العراقي".

المصدر: RT