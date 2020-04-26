مراسلنا: قصف مدفعي عنيف يستهدف مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل قاعدة معيتيقة العسكرية

أفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية داخل قاعدة معيتيقة العسكرية، اليوم الأحد، وفقا لما نقله شهود عيان.

وأعلن المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لقوات حكومة الوفاق، أن "مليشيات حفتر الإرهابية تواصل القصف المتكرر بصواريخ غراد على مطار معيتيقة والأحياء السكنية في محيطه".

وتأتي هذه التطورات على خلفية تكثيف العمليات القتالية الجارية بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر في الأسابيع الأخيرة.

وضمن المساعي الرامية إلى تهدئة الوضع، أطلق الاتحاد الأوروبي مؤخرا بعثة بحرية وجوية جديدة في المتوسط تحمل اسم "إيريني"، ستركز على ضمان تطبيق الحظر الدولي المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

المصدر: RT + وكالات