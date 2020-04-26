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صورة نادرة لرئيس وزراء العراق المكلف مع الشاعر مظفر النواب

أخبار العالم العربي

صورة نادرة لرئيس وزراء العراق المكلف مع الشاعر مظفر النواب
© Facebook / مصطفى الكاظمي
رئيس الحكومة العراقية المكلف، مصطفى الكاظمي
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ظهر رئيس الحكومة العراقية المكلف، مصطفى الكاظمي، في صورة نادرة مع الشاعر العراقي مظفر النواب.

ويظهر الكاظمي في الصورة التي نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والتقطت قبل سنوات، وهو يمسك بيد النواب في مرقد ديني يتوقع أن يكون مرقد السيدة زينب في سوريا.

صورة نادرة لرئيس وزراء العراق المكلف مع الشاعر مظفر النواب

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الكاظمي وهو رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي في صورة تعتبر "شخصية". ويعرف عن الكاظمي عدم وجود صور له على محرك البحث غوغل قبل أن يصبح رئيسا مكلفا، وكانت هناك صورتان أو ثلاث له، واحدة خاصة بمقالاته الصحفية التي كان يكتبها.

المصدر: RT

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