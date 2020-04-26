وزير الصحة يغرد حول انتهاء جائحة كورونا في لبنان!

غرد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، على حسابه عبر "تويتر"، نافيا المعلومات التي تحدثت عن انتهاء جائحة فيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أن وزارته تسير على الطريق الصحيح في هذا المجال.

وقال في تغريدته: "بعض الدراسات الجامعية تشير إلى انتهاء جائحة كورونا في لبنان... هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية، نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقة وحذر شديدين، نلتزم جميعا بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة إنشالله".

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سحور مبارك ورمضان كريم

بعض الدراسات الجامعية تشير إلى إنتهاء جائحة كورونا في لبنان... هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية ؛ نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقّة وحذر شديدين ؛ نلتزم جميعاً بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة انشالله#رمضان_كريم — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) April 26, 2020

وعادت الاحتجاجات المطلبية إلى لبنان، في وقت سجلت فيه وزارة الصحة يوم الخميس، إصابات جديدة أقل بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT