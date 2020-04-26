مجموعة G20 تطرح مبادرة لتسريع الوصول للأدوات اللازمة لمكافحة كورونا

طرحت مجموعة العشرين اليوم الأحد، مبادرة دولية لتسريع الوصول للأدوات الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة G20، إن المجموعة لا تزال تعمل لسد الفجوة التمويلية لمكافحة هذه الجائحة، والتي تقدر بثمانية مليارات دولار.

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وأضاف الجدعان في بيان دشن مبادرة "تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد-19" أن G20 "ستواصل جهودها في تعزيز التعاون العالمي على جميع الجبهات، وأهمها سد الفجوة التمويلية القائمة حاليا في القطاع الصحي".

وتابع أن "المجتمع الدولي لا يزال يواجه حالة من عدم اليقين تجاه مدى عمق ومدة هذه الأزمة الصحية".

وكررت السعودية، التي تعهدت هذا الشهر بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا، دعوتها لكل الدول والمنظمات غير الحكومية والخيرية والقطاع الخاص للإسهام في سد الفجوة التمويلية.

المصدر: "رويترز"