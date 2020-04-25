سوريا.. رفع الحجر الصحي عن بلدة عين منين في ريف دمشق

رفعت السلطات السورية الحجر الصحي الذي فرضته على بلدة عين منين في ريف دمشق بعد تسجيل حالة وفاة فيها مطلع الشهر الجاري.

وأكدت مصادر محلية في البلدة لـRT أن محافظة ريف دمشق ووزارة الصحة قررتا رفع العزل الذي فرض على البلدة، وأنه لم تظهر أي إصابة جديدة في البلدة منذ ذلك التاريخ.

وأضافت المصادر أنه تم رفع الحواجز التي وضعت على مداخل البلدة.

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وأشار مصدر إعلامي من البلدة إلى أن الالتزام بالحجر شهد بعض الخروقات إلا أنه بشكل عام كان مقبولا، ويعود الفضل في عدم ظهور إصابات جديدة بالدرجة الأولى، للفريق الطبي الذي كان يتابع الأشخاص المحجور عليهم ويتابع جميع الحالات.

وبالنسبة للاحتياجات خلال فترة العزل، أشار المصدر إلى أن الخدمات التي تم تقديمها كانت جيدة.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT