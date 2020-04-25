فيديو.. استخدام الكاشف الحراري لرصد حرارة العاملين في المسجد الحرام

سجل فيديو نشرته رئاسة شؤون الحرمين، استخدام الكاشف الحراري ضمن الاحترازات الوقائية في المسجد الحرام، حيث يتم الكشف على العاملين أثناء دخولهم إلى المسجد.

ويظهر الفيديو عمليات قياس درجات الحرارة لجميع العاملين أثناء دخولهم إلى المكان.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 9 وفيات و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 136 وفاة، فيما بلغ مجموع الإصابات 16299.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1197) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (166) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2215) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/FoXRnzLAcn — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 25, 2020

وتماثل 166 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2215 شخصا.

وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى مكة المكرمة (364)، وجدة (271)، والرياض (170)، والمدينة المنورة (120).

المصدر: RT+صحيفة المواطن الإلكترونية