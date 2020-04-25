 
مباشر

مصر.. الإفراج عن 4011 سجينا بمناسبة استعادة سيناء

أخبار العالم العربي

مصر.. الإفراج عن 4011 سجينا بمناسبة استعادة سيناء
Reuters AA/MOS
العلم المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqs6

أفرجت السلطات المصرية عن 4011 سجينا تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفاتح السيسي إخلاء سبيل بعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020.

إقرأ المزيد
السيسي يحيّي
السيسي يحيّي " براعة المفاوض المصري" في سلسلة تغريدات

وعقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3778 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج المشروط لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلا إفراجا مشروطا.

ناصر حاتم - القاهرة 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا