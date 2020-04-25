عودة 3229 مواطنا مصريا من العالقين في الخارج إلى بلادهم

أعلنت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، أنه تم استقبال 3229 مواطنا مصريا من العالقين بالخارج، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقام 52 فريقا طبيا بفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي، وذلك حتى انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة بـ14 يوما.

وأفادت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت، بأنه تم خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 1450 حالة، ضمنهم الـ1114 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، لافتا إلى وفاة 13 حالة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 4319 حالة.

من جانبها قالت وزيرة الصحة، إن مستشفيات الحميات استقبلت أكثر من 900 ألف مواطن من الحالات المرضية سواء من المترددين لتلقي الخدمة الطبية أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بمتوسط تردد يومي أكثر من 15 ألف مواطن وذلك منذ ظهور الفيروس في مصر وحتى الآن.

وأشارت إلى أن مستشفيات الحميات والبالغ عددها 47 مستشفى موزعة على جميع محافظات مصر.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT