المجلس العلمي الأعلى في المغرب يجيز عدم غسيل المتوفين بكورونا

اعتبر المجلس العلمي الأعلى في المغرب المتوفين بسبب الإصابة بكورونا شهداء، مجيزا عدم غسل جثثهم، كون العملية تشكل خطرا على الأشخاص المكلفين بإعداد الجثث.

وأكد المجلس أن "الفتوى جاءت نتيجة لما خلص إليه النظر في الجواب الفقهي في المسألة على ضوء الأحكام الشرعية المتعلقة بموتى المسلمين والمتضمن جواز عدم غسل المتوفين من إصابتهم بفيروس كورونا مراعاة للضرورة وللحفاظ على أرواح الأخرين من العدوى".

وأشارت الفتوى، إلى أن "المتوفى بهذا المرض الخطير والمعبر عنه بالطاعون يعتبر في حكم الشهداء"، مؤكدة أنه "يجوز شرعا للسلطة الصحية أن تتخذ من التدابير والإجراءات الوقائية ما تراه مناسبا لمنع انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء".

وقال المجلس في مبررات الفتوى، إن "شرع الإسلام كرم الإنسان حيا بعديد من المزايا ما يحفظ له الكليات الخمس الضرورية في حياته والمتمثلة في حفظ الدين والعرض والنفس والعقل والمال".

وأضاف، أن "الشرع كرم الإنسان ميتا بما يحفظ له حرمته الشرعية وكرامته الإنسانية، في هذه الحال، وتتجلى في غسله وتكفينه والصلاة عليه".

وتابع: "بالإضافة إلى الآيات القرآنية والقواعد الفقهية المقررة في هذا المجال، فإن ما نص عليه بعض علماء الفقه المالكي: "أنه لو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل".

وجاءت فتوى المجلس الأعلى ردا على طلب قدمه وزير الصحة خالد آيت الطالب، حول "غسل جثث المتوفين بسبب مرض فيروس كورونا"، إلى الهيئة العلمية للإفتاء.

المصدر: "هسبريس"