نائب مصري: بث الشعائر الدينية لا ينقل عدوى كورونا

طالب النائب في البرلمان المصري سمير رشاد أبو طالب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بإذاعة ونقل قراءة قرآن صلاة الفجر والمغرب وبثهما يوميا، من المواد الاذاعية والتلفزيونية المسجلة.

وقال أبو طالب، إنه "مع بدء الصيام وجدنا عددا كبيرا جدا لا يعلم ولا يشعر بالأذان أو الصلاة أو الامتناع عن تناول السحور أو التجهيز للإفطار بسبب عدم قراءة القرآن المعتاد عليه كل عام".

وأضاف، أن "بث قراءة القرآن ولو لفترة بسيطة، تسبق الأذان، تعطي تنبيها بدخول وقت الإفطار أو وقت الإمساك واتخاذ الاحتياطات السابقة لإتمام الفرض".

وتابع: "إذا كانت العلة من المنع هو الحفاظ على صحة الإنسان، فأعتقد أن الجميع يوافقني الرأي بأن نقل وبث قراءة القرآن لا ينقل العدوى ولا يساعد على نقلها، وأن الأمر يرفع الروح المعنوية الدينية خلال شهر رمضان".

وذكر أبو طالب، بأن "هيبة وزارتي الداخلية والأوقاف تمنع أي شخص من المساس بتعليماتهما، وأن من يخالف يعاقب قانونيا".

وحذر البرلماني الأهالي من وضع مكبرات الصوت الخارجية على المنازل لبث هذه الشعائر لعدم وجود البديل، الأمر الذي قد يسبب مشاكل بين الجيران بسبب الإفراط في استعمال مكبرات الصوت.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT