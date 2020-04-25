قوات "الجيش الليبي" تعلن إسقاط طائرة مسيرة في وادي دينار (فيديو)

قال مراسل RT اليوم السبت، إن قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر نشرت فيديو لطائرة مسيرة "تركية الصنع" قالت إنها أسقطتها في وادي دينار.

وتقع وادي دينار قرب مدينة بنى وليد التي تبعد عن طرابلس حوالي 180 كم.

وفي وقت سابق اليوم، أطلق وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، نداء لإعلان هدنة إنسانية في ليبيا، مناشدة أطراف النزاع استئناف مفاوضات السلام.

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وأعلن وزراء خارجية فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، عن انضمامهم إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والممثلة الخاصة بالنيابة ورئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا، ستيفاني توركو ويليامز، إلى إعلان هدنة إنسانية في هذا البلد خلال شهر رمضان على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف العمليات القتالية الجارية بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر في الأسابيع الأخيرة.

وضمن المساعي الرامية إلى تهدئة الوضع، أطلق الاتحاد الأوروبي مؤخرا بعثة بحرية وجوية جديدة في المتوسط تحمل اسم "إيريني"، ستركز على ضمان تطبيق الحظر الدولي المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

المصدر: RT + وكالات