مصنع أدوية جزائري يكشف عن كمية عقار "كلوروكين" التي سينتجها

قال عبد الحكيم بوزيد المدير العام لمصنع "سي بي س فارما" الجزائري للأدوية، إن السلطات الصحية تتوقع استلام المادة الأولية لتصنيع عقار "كلوروكين" خلال الأيام المقبلة.

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وأوضح بوزيد الذي يدير المصنع الوحيد المنتج للعقار في الجزائر،أنهسيتم كمرحلة أولى إنتاج نحو 460 ألف علبة خلال شهر مايو القادم، مضيفاأن 300 ألف علبة أخرى ستنتج خلال شهري يوليو وأغسطس، لتتجاوز الكمية المنتجة 700 ألف علبة.

وأكد مختصون لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحالات التي خضعت للبرتوكول الجديد المضاد لكورونا، والذي يعتمد على دواء "كلوروكين"، أثبتت استجابة "تامة" لهذا النوع من العلاج.

وسبق أن أكدت أطراف عدة فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا في علاج المصابين بعدوى "COVID-19"، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذا العقار آمن.

المصدر: وكالات