"النقد السعودي": إعفاء المتاجر من رسوم عمليات "الدفع الإلكتروني" لـ3 أشهر

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها لكافة مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، بعدم استقطاع أي رسوم على العمليات لمدة 3 أشهر.

ودعت "النقد" أصحاب المتاجر، إلى التقدم بالطلب لدى أي من مزودي الخدمة المعتمدين للاشتراك وتقديم إحدى وسائل الدفع الإلكتروني في المتاجر.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وبالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارتي التجارة، والشؤون البلدية والقروية، أعلن إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني اعتبارا من 10 مايو 2020.

المصدر: عكاظ