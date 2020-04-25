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الجيش الجزائري يلقي القبض على مسلح مطلوب منذ 8 سنوات

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الجيش الجزائري يلقي القبض على مسلح مطلوب منذ 8 سنوات
Reuters LL/jg
الجيش الجزائري -أرشيف-
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ألقت قوات الجيش الجزائري القبض على مسلح أمس الجمعة، بمنطقة الدبداب التابعة لمدينة إيليزي جنوبي البلاد.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 أبريل 2020 بمنطقة الدبداب الحدودية بولاية إيليزي، من إلقاء القبض على الإرهابي المبحوث عنه المسمى يونسي قويدر".

وأضاف البيان أن "الإرهابي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية

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