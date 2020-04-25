السيسي يحيّي " براعة المفاوض المصري" في سلسلة تغريدات

أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "ببراعة المفاوض المصري"، في تغريدات نشرها اليوم بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وكتب السيسي "في مثل ھذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطني، وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء".

وأضاف "تحیة خالدة في ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك".

ونوه الرئيس المصري "ببراعة المفاوض المصري"، موجها تحياته "لكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاریخیة. عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غال ونفیس كل عام وأنتم بخير".

المصدر: RT