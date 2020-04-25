الكويت.. 4 وفيات جديدة بكورونا وارتفاع ملموس في الإصابات لليوم الثاني

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن تسجيل أربع وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما شهد معدل الإصابات اليومية ارتفاعا ملموسا لليوم الثاني على التوالي.

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وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة الوفيات بسبب الوباء بلغت 19 حالة، مشيرة إلى أن الضحايا الجدد هم مواطن كويتي (74 عاما) ومقيمون من الجنسيات المصرية (45 عاما) والبنغلاديشية (64 عاما) والهندية (59 عاما).

وسجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 278 إصابة جديدة بكورونا، بعد تسجيل 151 و215 إصابة يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأصبح مجموع الإصابات حتى الآن 2892.

وتماثل 656 مريضا في الكويت للشفاء من كورونا، فيما لا يزال 2217 آخرون يتلقون الرعاية، بمن فيهم 58 شخصا في العناية المركزة 25 منهم في حالات حرجة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 278 حالة جديدة، وتسجيل 43 حالة شفاء، و 4 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 2892 حالة pic.twitter.com/Ebkjt64Rp5 — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 25, 2020

المصدر: RT