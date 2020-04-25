حضور مصاب بكورونا حفل زفاف في بلدة عراقية يتسبب بغلقها وعزلها بالكامل

تسبب مصاب بفيروس كورونا حضر حفل زفاف في بلدة عراقية، بإقدام السلطات المحلية على إغلاق وعزل هذه البلدة، الواقعة في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين اليوم السبت بالكامل.

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وقال مصدر مطلع لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن السلطات المحلية في محافظة صلاح الدين، قررت غلق مداخل قرية بني سعد في قضاء بلد جنوبي المحافظة، بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن "المصاب كان قد حضر مراسم زفاف قبل أيام في القرية، وعليه تم حجر المنطقة بالكامل".

بدوره، قال المتحدث باسم خلية الأزمة في صلاح الدين، جمال عكاب، في بيان، إنه "ستصدر تعليمات حول آلية جديدة لتطبيق الحظر في صلاح الدين، أهمها منع دخول الوافدين ومنع دخول العسكر لمدة لا تقل عن عشرة أيام".

ودعت شعبة الرصد الوبائي في هذه المحافظة كافة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بشروط الوقاية الصحية والالتزام التام في المنازل.

وتعقد خلية الأزمة الفرعية في بلد برئاسة، عمار حكمت، المشرف على تطبيق مقررات خلية الأزمة المركزية جنوب صلاح الدين، اليوم السبت، اجتماعا لبحث آخر التطورات الصحية والأمنية في المدينة.

وفرضت خلية الأزمة في بلد، على كافة ناقلي الأحمال والمرخص لهم بذلك، تسجيل أسمائهم لدى دوريات الشرطة عند دخولهم وخروجهم.

ومنعت دخول أي وافد من خارج البلاد إلى المدينة، باستثناء الحالات الإنسانية وحركة البضائع والوقود.

كما أكدت خلية الأزمة أنه يمنع منعا باتا، تأجير أي ملك إلا بعد مراجعة الدوائر ذات العلاقة، وتبليغ مختار المنطقة وأخذ كافة المعلومات حول المؤجر ومن ثم انتظار الرد القانوني.

المصدر: "رووداو"