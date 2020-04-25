الجيش التركي: تم تحييد 20 مسلحا شمال شرقي سوريا

قال الجيش التركي إنه تمكن من تحييد 20 مسلحا من منظمة حزب العمال الكردستاني خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها اليوم، أن قوات المهام الخاصة التركية أحبطت محاولة تسلل لمسلحين من حزب العمال كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة عملية "نبع السلام".

وأضاف البيان: "تم تحييد 20 عنصرا من المنظمة الإرهابية إثر عملية ناجحة، دون السماح لهم بتحقيق أهدافهم".

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من مسلحي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

المصدر: وكالة الأناضول