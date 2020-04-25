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إسعاف دبي تطلق وحدة فحص كورونا متنقلة (صور)

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إسعاف دبي تطلق وحدة فحص كورونا متنقلة (صور)
Reuters CHRISTOPHER PIKE
مركبة إسعاف في دبي (صورة أرشيفية)
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية أمس الجمعة، بإطلاق وحدة الفحص المتنقلة في دبي ضمن مبادرة "فحصك علينا" والخاصة بفحوصات فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن المبادرة تعنى بفحص أفراد المجتمع خاصة كبار السن والمقيمين وأصحاب الهمم في محل إقامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا، وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص.

وحسب الوكالة، فإن "إسعاف دبي قامت بتجهيز مركبة إسعاف كوحدة فحص متنقلة، وعملت بجهود ذاتية وطاقاتها الداخلية على إعادة التصميم للمركبة بالكامل من الخارج والداخل بما يتلاءم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي لتنفيذ الفحوصات ويضمن راحة المتعامل، حيث تم تحويل كابينة الإسعاف إلى مختبر طبي متنقل تحتوي على كراسي يمكن تعديل وضعيتها بما يتناسب مع إجراءات الفحص".

إسعاف دبي تطلق وحدة فحص كورونا متنقلة (صور)
إسعاف دبي تطلق وحدة فحص كورونا متنقلة (صور)
إسعاف دبي تطلق وحدة فحص كورونا متنقلة (صور)
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وتضم وحدة الفحص المتنقلة تقنيات ذكية وأجهزة متطورة منها: جهاز التعقيم الذاتي لحماية المسعفين والمتعاملين، بالإضافة إلى كاميرا حرارية لرصد درجة الحرارة، ومزودة بنظام الإحصاء الصحي "حصانة البيانات" مع قارئ الهوية الإماراتية.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات نحو 9 آلاف حالة حتى الآن.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية 

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