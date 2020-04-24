ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في تونس إلى 922 

أعلنت وزارة الصحّة التونسية أنه تم في 23 أبريل إجراء 438 تحليلا مخبريا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وأن 70 تحليلا منها أجريت لمرضى سابقين، للتأكد من وضعهم الحالي.

وتم تسجيل 34 تحليلا إيجابيا، 30 منها حالات إصابة سابقة ما تزال حاملة للفيروس، و4 حالات إصابة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، 922 حالة مؤكدة من بين 19849 تحليلا إجماليا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد للإصابات بالفيروس في تونس العاصمة بواقع 199 إصابة.

وقالت إن عدد الحالات المتماثلة للشفاء في البلاد بلغ 194 حالة وعدد المقيمين في وحدات الإنعاش 20 مصابا.

وأشارت إلى أن عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا دون اعتبار الخاضعين للإنعاش، بلغ 90 مصابا، فيما بلغ عدد الوفيات 38.

المصدر: mosaiquefm.net





