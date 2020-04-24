 
مباشر

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في تونس إلى 922 

أخبار العالم العربي

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في تونس إلى 922 
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqmk

أعلنت وزارة الصحّة التونسية أنه تم في 23 أبريل إجراء 438 تحليلا مخبريا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وأن 70 تحليلا منها أجريت لمرضى سابقين، للتأكد من وضعهم الحالي.

وتم تسجيل 34 تحليلا إيجابيا، 30 منها حالات إصابة سابقة ما تزال حاملة للفيروس، و4 حالات إصابة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، 922 حالة مؤكدة من بين 19849 تحليلا إجماليا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد للإصابات بالفيروس في تونس العاصمة بواقع 199 إصابة.

وقالت إن عدد الحالات المتماثلة للشفاء في البلاد بلغ 194 حالة وعدد المقيمين في وحدات الإنعاش 20 مصابا.

وأشارت إلى أن عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا دون اعتبار الخاضعين للإنعاش، بلغ 90 مصابا، فيما بلغ عدد الوفيات 38.

المصدر: mosaiquefm.net

 



العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا