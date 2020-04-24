 
مباشر
عاجل
ترامب: لا يوجد عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا المستجد

كورونا يحول دون إتمام اتفاقية تنقيب عن الغاز في مصر ووزارة البترول تعلّق

أخبار العالم العربي

كورونا يحول دون إتمام اتفاقية تنقيب عن الغاز في مصر ووزارة البترول تعلّق
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqmj

أنهت مصر اتفاقيات للغاز أبرمتها مع شركة إيني وشركة ناتورجي وشركة يونيون فيونسا جاس والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي بسبب جائحة كورونا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة البترول المصرية اليوم الجمعة "أنه بتاريخ 27 فبراير 2020 أبرمت اتفاقية تسوية واتفاقية إطارية مع شركات إيني وناتورجي ويونيون فينوسا جاس والإسبانية المصرية للغاز الطبيعي سيجاس وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول".

وأوضحت "إيجاس" في بيان لها مساء اليوم الجمعة، "أن بدء تاريخ سريان تلك الاتفاقيات معلق على عدد من الشروط المسبقة، وعليه قامت شركة "إيجاس" بتنفيذ بعض تلك الشروط وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية، إلا أنه نتيجة لجائحة كورونا، تعذر على باقي أطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى وهو ما نتج عنه إنهاء تلك الاتفاقيات المبرمة في 27 فبراير 2020".

ومع ذلك فإن شركة "إيجاس" قالت إنها مستعدة للدخول بمفاوضات جديدة بهذا الشأن بعد مراعاة بعض الاشتراطات.


ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا