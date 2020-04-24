كورونا يحول دون إتمام اتفاقية تنقيب عن الغاز في مصر ووزارة البترول تعلّق

أنهت مصر اتفاقيات للغاز أبرمتها مع شركة إيني وشركة ناتورجي وشركة يونيون فيونسا جاس والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي بسبب جائحة كورونا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة البترول المصرية اليوم الجمعة "أنه بتاريخ 27 فبراير 2020 أبرمت اتفاقية تسوية واتفاقية إطارية مع شركات إيني وناتورجي ويونيون فينوسا جاس والإسبانية المصرية للغاز الطبيعي سيجاس وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول".

وأوضحت "إيجاس" في بيان لها مساء اليوم الجمعة، "أن بدء تاريخ سريان تلك الاتفاقيات معلق على عدد من الشروط المسبقة، وعليه قامت شركة "إيجاس" بتنفيذ بعض تلك الشروط وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية، إلا أنه نتيجة لجائحة كورونا، تعذر على باقي أطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى وهو ما نتج عنه إنهاء تلك الاتفاقيات المبرمة في 27 فبراير 2020".

ومع ذلك فإن شركة "إيجاس" قالت إنها مستعدة للدخول بمفاوضات جديدة بهذا الشأن بعد مراعاة بعض الاشتراطات.



ناصر حاتم

المصدر: RT