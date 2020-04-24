وسائل إعلام: استنكار سودانيين لإغلاق مركز طبي بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن عددا من المواطنين استنكروا إغلاق مركز ودمدني لأمراض وجراحة القلب على اعتبار أنه المركز الوحيد المتخصص خارج ولاية الخرطوم.

وأفاد موقع "الراكوبة نيوز"، بأن عددا من الكوادر الطبية اعتبروا أن ادارة المركز جانبها الصواب في إغلاقه نتيجة اكتشاف حالة كورونا.

ونقل الموقع عن كوادر طبية قولهم: "كان من المفترض تعقيم المركز والحجر على المخالطين واستقبال الحالات الطارئة مثل الذبحة الصدرية دون اللجوء للإغلاق الكامل"، ولفتوا للخدمات التي يقدمها المركز لعدد من الولايات بجانب ولاية الجزيرة.

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وأصدر الاجتماع المشترك للجنة الأمن ولجنة الطوارئ الصحية بالجزيرة أمس الخميس قرارا قضى بإغلاق كل مداخل الولاية ومنع التنقل بين محليات الولاية اعتبارا من الأحد، وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا.

ووجه القرار بأن تعمل الأسواق حتى الساعة الواحدة ظهرا مع منع الباعة المتجولين لتخفيف الازدحام والتكدس بجانب تسيير العمل بالمؤسسات الحكومية بأقل عدد من الموظفين والعمال.

المصدر: "الراكوبة نيوز"