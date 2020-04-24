كورونا.. تونس تهيئ سجن أوذنة لإيواء المصابين من نزلاء السجون

قامت اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي العدل والصحة في تونس بزيارة ميدانية لسجن أوذنة لتفقد مدى جاهزيته لاستغلاله عند الحاجة كمركز لإيواء المساجين المصابين بفيروس "كوفيد-19".

وجاءت الزيارة في إطار متابعة السلطات التونسية لإجراءات التوقي لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمختلف الوحدات السجنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وفي آخر إحصائية خاصة بفيروس كورونا في البلاد، أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 909 بعد تسجيل 8 حالات جديدة.

المصدر: RT