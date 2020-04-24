تونس.. إجلاء عائلة علقت على الحدود مع ليبيا بسرعة قياسية

أكد والي مدنين في تونس الحبيب شواط اليوم الجمعة، إجلاء عائلة تونسية عالقة في ليبيا، وذلك بسرعة قياسية بعدما تقدمت بنداء استغاثة.

وأشار شواط، إلى أن الأمر تم عقب قيام السلطات الأمنية المسؤولة عن المعبر الحدودي بين تونس وليبيا بفتحه بصفة استثنائية من أجل تسهيل عملية عبورها إلى الجانب التونسي في وقت قياسي.

وأوضح، أنه اتصل بوالي المهدية الذي تفاعل بدوره مع الموضوع من أجل تسهيل عودة العائلة إلى دارها في ولاية المهدية.

وقال: "السلطات الصحية في ولاية المهدية ستوفر مركزا للحجر الصحي من أجل إيواء هذه العائلة، للتأكد من عدم إصابة أفرادها بفيروس كورونا".

المصدر: "موزاييك"