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المغرب يسجل 3 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المغرب يسجل 3 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters YB/OLA/FW1F/Sara Ledwith/FW1/Sar
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 158، والإصابات إلى 3758 حالة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض عدد الوفيات وارتفاع الإصابات مقارنة مع أمس الخميس الذي أعلن فيه عن تسجيل 122 إصابة، و6 حالات وفاة.

في المقابل، سجلت السلطات الصحية 30 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 486.

المصدر: RT

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