المركزي السوري يسمح لمؤسسات الصرافة بالعمل يوم السبت

أصدر المصرف المركزي السوري قرارا يسمح بمعاودة مؤسسات الصرافة العمل خلال أيام السبت من كل أسبوع، بدءا من الغد.

وعدل المركزي السوري ساعات العمل لتصبح من التاسعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر وذلك بدءا من يوم غد السبت وحتى إشعار آخر.

وأكد المصرف على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات المطلوبة، لضمان صحة وسلامة العاملين والمتعاملين.

وأوضح المركزي السوري، أن تعميمه الجديد يأتي انسجاما مع التوجيهات الصادرة مؤخرا عن رئاسة مجلس الوزراء لجهة تعديل أوقات حظر التجول المفروضة يومي الجمعة والسبت خلال شهر رمضان، لتصبح من السابعة والنصف حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأنهى المركزي السوري العمل بتعميم سابق أصدره في 14 من الشهر الجاري، ألزم مؤسسات الصرافة بالتوقف الكلي عن العمل خلال أيام السبت من كل أسبوع حتى إشعار آخر، وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية ووقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT