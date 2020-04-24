إسرائيل تعتقل شابا فلسطينيا مصابا بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الجمعة، أن إسرائيل اعتقلت شابا من رام الله الأربعاء الماضي، تبين لاحقا إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي، أن "المعتقل طالب في جامعة بيرزيت ونقلته القوات الإسرائيلية إلى معتقل المسكوبية في القدس وبعد إجراء الفحص المخبري تبين إصابته بكورونا".

وأشارت، إلى أن "طواقم الطب الوقائي في الوزارة قامت بأخذ تسع عينات من عائلته وهي قيد الفحص".

من جهتها، أفادت مصادر إسرائيلية "بإجراء فحص للشاب الفلسطيني لحظة اعتقاله، وفي اليوم التالي ظهرت النتيجة إيجابية (مصاب)"، مؤكدة على أن "الشاب المعتقل لم تكن تظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس".

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.

وسعت الحكومة الفلسطينية خلال هذا الأسبوع لتخفيف بعض الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا وسمحت بعودة بعض المصالح التجارية للعمل في إطار الموازنة بين الصحة والاقتصاد.

المصدر: RT + "رويترز"