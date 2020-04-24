وزارة الصحة المصرية: تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع حالات الشفاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الجمعة، عن تسجيل 201 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 7 حالات.

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وأوضحت الوزارة أنه تم خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 294 حالة وفاة.

المصدر: RT