مصر تعلن وفاة طبيب بارز بفيروس كورونا (صورة)
Reuters
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أعلنت نقابة الأطباء في مصر وفاة الطبيب البارز أشرف عدلي استشاري أمراض القلب، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأوضحت النقابة أن الطبيب البارز توفي بمستشفى الصداقة بأسوان إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتقدمت لأسرته بخالص العزاء.
وكان قد توفي أول طبيب مصري بفيروس كورونا في 30 مارس من العام الجاري، حيث كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد بمصر وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا وهو أحمد عبده اللواح.
وبعد ذلك توفي عدة أطباء مصريين في بريطانيا والولايات المتحدة.
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT