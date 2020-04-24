إيطاليا تطرد مواطنا مصريا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية طرد مواطن مصري عمره 43 عاما، كان مقيما في بلدة مارينا دي جويوزا يونيكا، بتهمة ترتبط بالإرهاب، والأمن العام الإيطالي.

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وذكرت المصادر أنه كان على اتصال مع أنيس العامري، التونسي الذي نفذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين ديسمبر 2016.

وقالت المصادر الأمنية إن آخر ما أقدم عليه، أثناء إقامته في سجن كاتانزارو، الذي أطلق سراحه منه في مارس الماضي لإنهائه مدة محكوميته، تهديده بقتل القاضي وكشفه عن رغبته في شن هجوم إرهابي في إيطاليا بمجرد عودته إلى الحرية.

المصدر: وكالة آكي