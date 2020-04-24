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 الخارجية الأمريكية تشكر مصر ورئيسها على مساعدات مواجهة كورونا

أخبار العالم العربي

 الخارجية الأمريكية تشكر مصر ورئيسها على مساعدات مواجهة كورونا
Reuters
ترامب والسيسي
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بعثت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة شكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على إرسال طائرة عسكرية للولايات المتحدة تحمل مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.

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وكتبت الخارجية الأمريكية على "تويتر": "تعبر الولايات المتحدة عن خالص امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على توفير المعدات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية بسخاء للشعب الأمريكي".

وتابعت: "نعمل مع شركائنا المصريين على هزيمة فيروس كورونا، بجانب العمل على العديد من القضايا الهامة".

وكان الرئيس المصري قد وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة لرفد جهودها في مواجهة أزمة كورونا.

المصدر: RT

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