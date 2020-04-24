وزير التعليم المصري يذكّر بطريقة التعليم في مصر قبل 100 عام (صور)

كشف وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، عن طريقة التعليم في مصر منذ 100 عام تقريبا، وقارنها بما وصلت له البلاد الآن.

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وقال: "منذ أكثر من 100 سنة كانت أساسيات الترجمة تدرّس في المرحلة الابتدائية في مصر".

وعرض غلاف كتاب الصف الرابع الابتدائي لسنة 1919 لتلاميذ المدارس المصرية، والذي كان يدرس منه أساسيات الترجمة.

وأضاف: "أتذكر أن جدي، رحمه الله، كان يطالبني بقراءة كتب دار المعارف المصرية والمقامات الحريرية لبديع الزمان الهمزاني وسني لم يتعدى الثامنة".

وعبر وزير التربية والتعليم عن دهشته لجيل هذه الأيام، الذي يشكو صعوبة كتابة بحث من 3 ورقات، قائلا: لا أعتقد أنه سيكون بإمكانهم قراءة كتاب الصف الرابع الابتدائي الذي كان مقررا سنة 1919 وفهمه.

وختم: "دعونا ننهض بالتعليم المصري ونستعيد أجيال العظماء وكل عام وحضراتكم بخير".

المصدر: صدى البلد