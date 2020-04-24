مصر.. فيديو غريب لمواطنين يطوفون بمجسم للكعبة في الشارع بهتافات ضد كورونا

انتشر فيديو غريب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لمجموعة من المواطنين في محافظة الإسكندرية الساحلية يطوفون بمجسم للكعبة في الشارع ويهتفون ضد كورونا.

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وردد المواطنون هتافات "الله أكبر" مفيش كورونا، مما أثار غضبا كبيرا وسخرية شديدة تجاه الإسكندرانية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يثير فيها بعض أهالي الإسكندرية استياء المواطنين في مصر، حيث خرجوا في مسيرات بداية أزمة كورونا للدعاء على الفيروس.

ووقتها نظم أهالي منطقة أبو قير مظاهرة كبرى في الشوارع للدعاء على فيروس كورونا، حيث تدخل الأمن المصري في الأمر وبدأ بتفريق المسيرة والقبض على بعض المشاركين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

المصدر: RT