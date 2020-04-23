البيئة المصرية تحذر من عاصفة تؤثر على جودة الهواء في أول أيام رمضان

حذرت وزارة البيئة المصرية من عاصفة ستضرب الجمعة، المناطق الشمالية الغربية من مصر، وستمتد لتشمل معظم أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة إنه استنادا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر، "فإنه من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على غرب البلاد وتكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة في المناطق الشمالية الغربية ومع بداية يوم الجمعة سيزداد نشاط الرياح وتتحول إلى جنوبية غربية وتتقدم تدريجيا ناحية الشرق لتكون مثيرة للأتربة والرمال على كافة الأنحاء لتصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤثر سلبا على جودة الهواء".

وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في تصريح صحفي الخميس، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر ستتابع مؤشرات جودة الهواء، ‏والإعلان عن أي مستجدات فى هذا الشأن.

ونصحت وزارة البيئة المصرية المواطنين من كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT