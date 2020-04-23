دبي تحدد مواعيد فتح المطاعم واستئناف خدمات النقل العام

قررت حكومة دبي، فتح المحلات التجارية والمطاعم واستئناف خدمات النقل العام، التي فرضت قيودا عليها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له اليوم الخميس، أنه سيتم فتح مراكز التسوق والمحلات التجارية اعتبارا من الساعة 12 ظهرا وحتى العاشرة مساء اعتبارا من يوم الجمعة مع مراعاة الدخول بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية.

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وأضاف البيان أن الحكومة قررت كذلك السماح للمقاهي والمطاعم بمعاودة نشاطها مع مراعاة استقبال 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية كما تقرر استئناف خدمات النقل العام ومنها قطارات الأنفاق اعتبارا من 26 أبريل الجاري.

واستمر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة في دبي حوالي شهر كامل قبل أن أعدت السلطات خطة لإعادة فتحها.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات بلغ 8756 شخصا مع تسجيل 56 حالة وفاة.

المصدر: رويترز