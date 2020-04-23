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سوريا.. صحة اللاذقية تنفي وجود إصابات بكورونا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات

أخبار العالم العربي

سوريا.. صحة اللاذقية تنفي وجود إصابات بكورونا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
Reuters YAMAM AL SHAAR
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نفت مديرية الصحة في اللاذقية السورية تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المحافظة، وحذرت من نشر الشائعات في هذا الصدد.

وأهابت المديرية في بيان لها بالمواطنين، عدم الانجرار وراء الشائعات، نافية ما يشاع عن وجود إصابات في اللاذقية.


وحذرت صحة اللاذقية من الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا، وهددت عملا بتعميم وزارة الداخلية، بمقاضاة كل من ينشرها.

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المصدر: صحيفة الوطن السورية

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