عقيلة صالح يطرح خارطة طريق لحل الأزمة الليبية

ألقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح كلمة هامة اليوم، أعلن فيها عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية.

وتتضمن الخطة أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة كل على حدة اختيار من يمثله بالمجلس الرئاسي بالتوافق، أو بطريقة الاختيار السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف صالح أن "المجلس الرئاسي يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل الحكومة، ويتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء".

وأشار صالح إلى أن من مهام المجلس تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين، لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

المصدر:وكالات