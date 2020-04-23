أطباء السودان ينتقدون المعاملة السيئة التي يتعرضون لها في ظل كورونا

شكى مكتب الاطباء الموحد بالسودان، من تفاقم المشاكل التي يتعرض لها الاطباء من القوات النظامية في محطات الوقود، أو في نقاط ارتكاز تلك القوات أثناء ساعات حظر كورونا.

وانتقد المكتب، سوء المعاملة هذا من جانب القوات النظامية، وقال إن إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تتطلب أن تكون مقدرات الدولة وإمكانياتها تحت تصرف الكوادر الطبية.

وأضاف المكتب: "الأطباء لا يستطيعون التحرك دون إذن مكتوب، فضلا عن وقوف الأطباء والكوادر الصحية في طوابير طويلة عند محطات الوقود، بينما تعطى الأولوية لغيرهم، بجانب وقوف عربات الإسعاف في صفوف البترول لساعات طويلة أيضا، هذا بالإضافة إلى الاعتداءات التي تتعرض لها الكوادر الطبية أثناء تأدية أعمالها في المستشفيات".

المصدر: الراكوبة نيوز