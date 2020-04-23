العاهل السعودي يعرب عن ألمه لدخول شهر رمضان في ظل أزمة كورونا

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إنه يشعر بالألم بسبب دخول شهر رمضان الكريم في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العاهل قوله: "أصدقكم القول أني أتألم أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة، وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف الملك "عزاؤنا جميعا أننا نمتثل بذلك لتعليمات شرعنا الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة، فقد جاء في الحديث الشريف: "إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها، فلا تخرجوا منها".

وكانت لجان تحري هلال رمضان في المملكة السعودية، أعلنت أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويصادف شهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.

المصدر: RT