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وفاة طبيب مصري كبير في بريطانيا إثر إصابته بكورونا (صورة)

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وفاة طبيب مصري كبير في بريطانيا إثر إصابته بكورونا (صورة)
Reuters
كورونا بريطانيا
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توفي الطبيب المصري مدحت عطا الله بعد إصابته بفيروس كورونا في بريطانيا، حيث كان يعمل أخصائيا في طب الشيخوخة بمستشفى رويال دونكاستر الطبي شمال إنجلترا.

وفاة طبيب مصري كبير في بريطانيا إثر إصابته بكورونا (صورة)
RT
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وفاة طبيب مصري مقيم في الولايات المتحدة بفيروس كورونا

وانتقل مدحت عطا الله من مصر إلى العمل في بريطانيا قبل نحو 20 عاما، ووصفه زملاؤه بأنه "إنسان مميز جدا" و"بطل حقيقي في هيئة الصحة الوطنية البريطانية".

كما نعت هيئة الصحة البريطانية الدكتور عطا الله الذي انضم إلى العمل في الأطقم الطبية البريطانية عام 2014 وكان يعمل استشاريا في طب الشيخوخة في وحدة غريسلي التابعة لمستشفى رويال دونكاستر.

المصدر: RT

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