شكري يبحث مع بومبيو كورونا وسد النهضة

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بحث فيه آخر مستجدات مكافحة جائحة كورونا، وأزمة سد النهضة.

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وبحث الوزيران الجهود التي تبذل على مستوى البلدين للتصدي لجائحة كورونا والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن بومبيو أعرب من جانبه، عن شكره للمبادرة المصرية لتقديم إمدادات طبية للولايات المتحدة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بما يبرهن على علاقات الصداقة التي تربط البلدين.

وأضاف حافظ أن وزيري الخارجية استعرضا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبينها آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.

المصدر: RT