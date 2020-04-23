كورونا.. واشنطن ترصد مساعدات للأردن بقيمة 8 ملايين دولار

أعلنت الولايات المتحدة، عن نيتها تقديم مساعدات للأردن بقيمة 8 ملايين دولار، لرفد جهود مكافحة وباء كورونا في المملكة، مقدمة من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية.

وتشمل المساعدات تمويل توفير الكهرباء لساعات إضافية في مخيمات اللاجئين لدعم التعليم عن بعد، والمساعدة النقدية قصيرة الأجل للاجئين خارج المخيمات لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل المأوى والمياه والمرافق العامة، كما سيدعم التمويل من فقدوا مصدر رزقهم بسبب عمليات الحظر الوقائي.

وتشمل المساعدات 1.5 مليون دولار لدعم تعزيز المختبرات لإجراء فحوصات كورونا على نطاق واسع وتحسين بروتوكولات العلاج.

ويشمل الدعم تحسين جودة الرعاية في أكثر من 140 مرفقا صحيا مما يتيح الوصول إلى 70 بالمائة من السكان، وتوسعة مستشفى الأميرة رحمة لطب الأطفال لزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 35 في المئة، إضافة إلى قسم الطوارئ الذي سيتم الانتهاء من تحديثه قريبا في مستشفى البشير في عمان.

من جهتها، قالت القائم بأعمال السفارة الأمريكية كارين ساساهارا: "الأردن صديق مقرب وحليف لا يقدر بثمن. ونحن نعمل معا للوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها وتقليل تأثيرها العالمي".

المصدر: "الغد الأردني"