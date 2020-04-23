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القاهرة تعلن عن مبادرة "عودة" السعودية لإجلاء المصريين

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القاهرة تعلن عن مبادرة
Reuters
مصر
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أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أنه بقرار من الملك سلمان بن عبد العزيز، أطلقت الداخلية السعودية مبادرة "عودة" لإجلاء المصريين العالقين في السعودية إلى بلادهم.

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وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة وبشكل استثنائي ستمكن من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي "الخروج والعودة، والنهائي" من العودة جوا لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلباتهم إلكترونيا عبر منصة "أبشر".

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد، وبها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن المغادرة ستكون "عبر المطارات التالية: "مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام"، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كاف.

المصدر: RT

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