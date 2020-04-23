الحكومة المصرية تقرّ مبدئيا زيادة بدل المهن الطبية وسن التقاعد

وافق مجلس الوزراء المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وذلك لأول مرة في البلاد بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ونص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية بنسبة 75% وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم.

ونص القرار على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية أثناء عملهم، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر أمرا للحكومة برفع مكافأة الأطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريا وذلك لأول مرة في مصر.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريا لحوالي 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة.

المصدر: RT