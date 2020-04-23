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اجتماع افتراضي بين خبراء صينيين وسوريين لتبادل خبرات مكافحة كورونا

أخبار العالم العربي

اجتماع افتراضي بين خبراء صينيين وسوريين لتبادل خبرات مكافحة كورونا
twitter.com/AmbFengBiao
اجتماع افتراضي بين خبراء صينيين وسوريين حول مكافحة كورونا
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عقد خبراء صحيون صينيون وسوريون اجتماعا افتراضيا، في إطار تبادل الخبرات والتجارب السريرية لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال السفير الصيني لدى دمشق، فنغ بياو، عبر "تويتر" إن الاجتماع ضم خبراء صحيين من مستشفى "شاو ييفو" الصيني، ووزارة الصحة السورية، مضيفا أن الاجتماع "يجسد مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية الذي يدعو إليه الرئيس الصيني شي جينبينغ".

المصدر: RT

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