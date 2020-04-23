اجتماع افتراضي بين خبراء صينيين وسوريين لتبادل خبرات مكافحة كورونا

عقد خبراء صحيون صينيون وسوريون اجتماعا افتراضيا، في إطار تبادل الخبرات والتجارب السريرية لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال السفير الصيني لدى دمشق، فنغ بياو، عبر "تويتر" إن الاجتماع ضم خبراء صحيين من مستشفى "شاو ييفو" الصيني، ووزارة الصحة السورية، مضيفا أن الاجتماع "يجسد مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية الذي يدعو إليه الرئيس الصيني شي جينبينغ".

بتنسيق ودعم السفارة الصينية لدى سوريا، تم عقد اليوم اجتماع افتراضي بين الخبراء الصحيين من مستشفى شاو ييفو ووزارة الصحة السورية لتقاسم التجارب السريرية لمكافحة الوباء، يجسد هذا الاجتماع مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية الذي يدعو إليه الرئيس الصيني شي جينبينغ. pic.twitter.com/PErlCpfkZz — Feng Biao (@AmbFengBiao) April 23, 2020

المصدر: RT