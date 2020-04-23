بري يدعو الحكومة لوقف التدهور "الدراماتيكي" لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الخميس، الحكومة إلى استخدام سلطاتها القانونية لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان.

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وأضاف بري حسب قناة "الجديد" اللبنانية أنه "على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد" على ما يجري من فوضى مالية.

وتراجعت العملة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، كانت الأدنى منذ اتفاق الطائف 1989، وتراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم، بين 3400 ليرة للمبيع و3450 ليرة للشراء في السوق السوداء.

وكانت البنوك المحلية بدأت فرض القيود قبل نحو ستة أشهر بعد أن انزلق لبنان إلى أزمة مالية قلصت للنصف قيمة عملته.

من الجدير ذكره، أن الربط الرسمي عند 1507.5 ليرة للدولار ما زال معمولا به للتعاملات المصرفية والواردات الضرورية من القمح والوقود والأدوية.

المصدر: وكالات