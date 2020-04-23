عودة الاحتجاجات في لبنان وارتفاع حصيلة مصابي كورونا

عادت الاحتجاجات المطلبية إلى لبنان، في وقت سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 688 إصابة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر عدد الوفيات عند 22.

وتعمل وزارة الصحة في إطار حملة انطلقت منذ 4 أيام، على إجراء فحوص عشوائية في كل المناطق اللبنانية للوقوف على مدى تفشي فيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين.

ورغم قرار الحكومة تمديد التعبئة العامة في البلاد حتى 26 مايو المقبل، تظاهر العشرات من أهالي الموقوفين في طرابلس شمالي لبنان، وقطعوا الطريق الدولية للمطالبة بإقرار قانون العفو العام.

من جهة أخرى، نفذ العسكريون المتقاعدون وقفة احتجاجية أمام مبنى مصرف لبنان فرع طرابلس، للمطالبة والضغط على المصارف لتنفيذ قرار حاكم مصرف لبنان تجميد الحسم من الرواتب لسداد القروض بسبب الوضع الاقتصادي الراهن.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية سجلت أمس الأربعاء 5 إصابات جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات