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شاهد.. مزاح السيسي مع قادة الجيش يجتاح وسائل التواصل في مصر

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شاهد.. مزاح السيسي مع قادة الجيش يجتاح وسائل التواصل في مصر
Reuters
الرئيس المصري
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اجتاح مزاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قادة الجيش المصري وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد لحظة إعطاء إشارة البدء لخروج حفار من أسفل قناة السويس.

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وظهر الرئيس المصري خلال افتتاح مشروع نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وهو يطلب من قادة الجيش ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي بوضع أصابعهم على زر بدء خروج الحفار، ثم يقوم الرئيس المصري بمداعبة أحد قادة الجيش وضربه على أصابعه.

وأشرف السيسي، أمس الأربعاء، على افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القناة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وقد شهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح العديد من المشروعات التنموية، بينها "أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة، وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس، كما تم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإسماعيلية".

المصدر: RT

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