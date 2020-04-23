الإمارات.. تسجيل 4 وفيات و518 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، و518 إصابة و91 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وكشفت الوزارة أنها أجرت أكثر من 29 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وسجلت 518 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة بالبلاد 8,756 حالة.

وأعلنت الوزارة عن 4 حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 56 حالة.

وكانت الإمارات سجلت أمس الأربعاء 483 إصابة جديدة، و6 وفيات بفيروس كورونا.

المصدر: وام